2021/10/26 | 12:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قرر محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الثلاثاء، عدم السماح للمراجعين والموظفين من دخول دوائر الدولة دون كات التلقيح او فحص مختبري سالب من كورونا.وجاء في وثيقة صادرة محافظة نينوى، وموقعة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



لقاح كورونا شرط ارتياد هذه المؤسسات المركز الخبري الوطني.

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