كربلاء تعد خطة لزراعة محصولي الحنطة والشعير في المحافظة

2021/10/26 | 12:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك زيادة في المساحات المزروعة بالحنطة والشعير مقارنة بالعام الماضي.

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