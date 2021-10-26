تصريح من الصين قبيل لقاء ’طالبان’ في قطر

2021/10/26 | 12:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي بأن بلاده تأمل بأن تنأى حركة طالبان بنفسها عن المنظمات الإرهابية العاملة في الأراضي الأفغانية وتتخذ إجراءات فعالة لمكافحتها.

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ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي أثناء لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء الأفغاني المؤقت عبد الغني برادر في الدوحة: "اعتبرت الأمم المتحدة حركة تركمانستان الشرقية الإسلامية" منظمة إرهابية دولية تمثل تهديدا حقيقيا لأمن ووحدة أراضي الصين، كما تعرض للخطر الاستقرار والنظام الطويل الأجل داخل أفغانستان".

وأضاف: "نأمل ونؤمن بأن تحدد حركة طالبان أفغانستان حدا واضحة في علاقاتها مع "الحركة الإسلامية لتركمانستان الشرقية" وغيرها من المنظمات الإرهابية وتتخذ إجراءات فعالية لمكافحتها".

كما عبر عن أمله بأن "تحترم حركة طالبان مصالح كل الفئات والجماعات العرقية وتحمي حقوق المرأة والأطفال وأن تمارس سياسة حسن الجوار والمساعدة في بناء البلد الحديث".

وشدد على أن طالبان لن تتمكن من حل القضايا الموجودة في مجالات المساعدة الإنسانية والاقتصاد ومكافحة الإرهاب والإدارة دون دعم المجتمع الدولي، وفق "تاس".

وفي وقت سابق، أعلنت الصين، أنها ستجري لقاءات مع حركة "طالبان" في دولة قطر خلال الشهر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن "وانغ يي وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة سيلتقي بوفد من حكومة طالبان الأفغانية المؤقتة خلال زيارته لقطر يومي 25 و 26 تشرين الأول".

يذكر أن حركة "طالبان" كانت قد أعلنت تشكيل حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال في أفغانستان برئاسة الملا محمد حسن آخوند، أحد مؤسسي الحركة، كما أعلنت البلاد "إمارة إسلامية".

وكانت موسكو قد عقدت مشاورات حول أفغانستان بمشاركة ممثلين خاصين ومسؤولين كبار من روسيا والصين وباكستان وإيران والهند وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمنستان وأوزبكستان، ووفد رفيع المستوى من الحكومة المؤقتة الأفغانية، التي شكلتها حركة "طالبان"، وفق "رويتر".

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