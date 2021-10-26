2021/10/26 | 12:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية إن السلطات الصحية في كوريا الشمالية أعلنت أنها أجرت اختبارات فيروس كورونا المستجد على حوالي 42,000 شخص لكنها لم تجد أي إصابات إيجابية بالفيروس.وأظهرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي، أن ما مجموعه 678 كوريا … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة العالمية: كوريا الشمالية خالية تماماً من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة العالمية: كوريا الشمالية خالية تماماً من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).