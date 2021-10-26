سلام الشمري يجدد دعوته للحكومة بتفعيل مصانع المنتجات الزراعية والوصول سريعا للاكتفاء الذاتي منها

2021/10/26 | 12:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / جدد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية في البرلمان السابق سلام الشمري دعوته للحكومة بتفعيل مصانع المنتجات الزراعية والوصول سريعا للاكتفاء الذاتي منها.وقال في بيان صحفي انه : لايمكن القبول باستمرار وجود مصانع محلية لمختلف المنتجات الزراعية دون تشغيل في ظل الحاجة الواضحة لتصنيع هذه المنتجات وضخها الى الاسواق بدلا من الاستيراد المستمر.واضاف الشمري ان : الكثير من المنتجات الزراعية المحلية تغطي البلاد وهي بحاجة الى عملية تصنيع حديثة وخاصة في مجال الاطعمة والاسمدة والادوية والمضادات الزراعية ليكون السوق المحلي مكتفيا منها وتصدير الفائض منها الى الاسواق المجاورة والعالمية .وشدد على ضرورة ايلاء هذا الامر الاهتمام الكبير والعمل على تاهيل المصانع والمعامل ان كانت حكومية او تابعة للقطاع الخاص عبر منح قروض للراغبين بتشغيل مصانعهم او عبر شرائها لتشغيل اكبر عدد من العاطلين عن العمل ان كانوا من الخريجين او غيرهم./انتهى3

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