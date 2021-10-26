استشهاد جندي واصابة اخر بانفجار عبوة ناسفة جنوب غرب الموصل

2021/10/26 | 12:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل / نينا/ استشهد جندي واصيب اخر بانفجار عبوة ناسفة غرب الموصل "وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ أن" جنديا استشهد واصيب اخر بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش قرب خط الصد في قضاء الحضر جنوب غرب الموصل "./انتهى

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