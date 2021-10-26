2021/10/26 | 12:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعادت مفارز الشرطة المجتمعية، الثلاثاء، مصوغات ذهبية بقيمة ٤ ملايين دينار لفتاة أبتزها شخص في محافظة النجف الاشرف.وذكرت المجتمعية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة ابتزاز فتاة بمصوغات ذهبية المركز الخبري الوطني.

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