لجنة الانضباط باتحاد الكرة تقرر معاقبة العنكوشي

2021/10/26 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقية، اليوم الثلاثاء، معاقبة رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي.

وقال رئيس اللجنة علي والي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "اللجنة قررت معاقبة رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي بابعاده عن اي نشاط رياضي وعن الجمعية العمومية لمدة عامين".

واضاف ان "ذلك جاء بناء على الشكوى المقدمة من النائب الاول لرئيس الاتحاد علي جبار".

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