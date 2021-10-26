شركة فيسبوك تسجل ارتفاعاً في أرباح الربع الثالث فيما تشهد أزمة علاقات عامة قد تكون الاكبر في تاريخها

2021/10/26 | 12:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت شركة فيسبوك، التي تشهد أزمة قد تكون الأكبر في تاريخها، ارتفاعاً في ارباحها الصافية بنسبة 17% الى نحو 9.2 مليار دولار في الربع الثالث فيما سجل عدد مستخدميها ارتفاعاً الى قرابة 3.6 مليار شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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