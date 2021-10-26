محافظة عراقية تقرر عدم السماح للمراجعين والموظفين من دخول دوائر الدولة دون كارت التلقيح

2021/10/26 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم

الثلاثاء، عدم السماح للمراجعين

والموظفين من دخول دوائر الدولة دون كات

التلقيح.

وبحسب وثيقة صادرة محافظة نينوى، قال

فيها انه "نسبنا بعدم السماح للمراجعين

والموظفين ف

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