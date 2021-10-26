برقيات الى النائب القادم

2021/10/26 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عامر حسن فياض

هل الانتخابات حق أم واجب؟

وهل الحملات الانتخابية وعود ام

تعهدات؟

وهل النائب عضو مجلس محلي جهوي ام

اتحادي؟

وهل برنامجه وردي للتخدير ام واقعي

للتحقيق؟

وهل عمله جمع طلبات للتعيين

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