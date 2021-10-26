عمالة الأطفال ومخاطرها

2021/10/26 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد الواحد مشعل

كثر الحديث عن عمالة الأطفال في

المجتمعات، التي تواجه تحديات اجتماعية

اقتصادية، وتعاني من اختناقات وأزمات

ومشكلات أسرية ونفسية، وتعيش تراجعا في

رعاية الطفولة، لا سيما حرمان ا

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