2021/10/26 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت لجنة الإنضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، معاقبة حسين العنكوشي لمدة عامين.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "لجنة الانضباط قررت معاقبة حسين العنكوشي لمدة عامين من اي عمل ضمن منظومة اتحاد الكرة على خلفية شكوى النائب الاول علي جبار".

وأضاف مراسلنا، أن "المعاقبة أتت بعد اتهام العنكوشي للنائب الأول علي جبار بالسيطرة على مقررات لجنة الانضباط و المسابقات وانه يدير بعض القرارات بما يلائم اهوائه الشخصية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الانضباط تقرر معاقبة حسين العنكوشي لمدة عامين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الانضباط تقرر معاقبة حسين العنكوشي لمدة عامين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).