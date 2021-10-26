نيجيرفان بارزاني يلتقي السفير الأميركي

2021/10/26 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع السفير الأميركي ماثيو تولر نتائج الانتخابات العراقية ومستقبل العملية السياسية في العراق.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم, فان الجانبين اتفقا على أن عملية التصويت جرت بشكل منظم تقنياً ومن دون مشكلات، مشددين على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في العراق تلبي آمال وتطلعات المواطنين بعد المصادقة على النتائج .

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