الاتحاد الوطني الكردستاني: مطالبنا تتلخص في اجراء مفاوضات بناءة تتمخض عنها حكومة وحدة وطنية

2021/10/26 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الاتحاد الوطني الكردستاني ان توحيد الصف والخطاب الكردي يأتي في مقدمة أولوياته قبل الذهاب للمفاوضات لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة .

واكد المشرف على اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني ستران عبد الله ان المطالب الكردستانية تتلخص في تحسين العلاقة مع بغداد واجراء مفاوضات بناءة مع الاطراف والقوى العراقية تتمخض عنها حكومة وحدة وطنية وليدة للانتخابات.

وشدد عبد الله على ضرورة ان تأخذ الحكومة الجديدة الاستحقاقات الدستورية لتنفيذ ما تبقى من المادة 140 بعين الاعتبار..



مشيرا الى ان الاتحاد الوطني لن يخوض في مداولات وتفاصيل تفسير الكتلة الاكبر المكلفة بتشكيل الحكومة والتي تتكرر بعد كل جولة انتخابات.

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