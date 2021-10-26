الصدر: سياسة الحكومة المستقبلية هي التعامل بحزم ضد أي مواطن يتعدى على القانون

2021/10/26 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى ان السياسة التي يعتزم تطبيقها في المرحلة المقبلة ستكون صارمة ضد الخارجين عن القانون.

وأضاف الصدر في تغريدة على تويتر ان سياسة الحكومة المستقبلية هي التعامل بحزم وفق القانون ضد أي مواطن يتعدّى على القانون.

وأشار الصدر الى ان التعدي على القانون يشمل ترويج الإشاعات الكاذبة ونشر الفتن الطائفية أو تعاطي الرشوة والتعدي على الكوادر التعليمية والطبية وما شاكل ذلك أو إصدار الشهادات المزوّرة أو الاستيلاء على الأراضي أو بيوت الأقليات أو استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في الابتزاز والخطف والتهديد.

وأضاف ان التعدي على القانون يشمل أيضا التعدي على أنابيب الماء أو أسلاك الكهرباء أو استغلال الأرصفة والأماكن العامة والمخالفات المرورية وإطلاق العيارات النارية في أي من المناسبات أو قطع الشوارع .

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