2021/10/26 | 12:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hi5QokwGtyY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إقبال واسع على محلات الورد في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إقبال واسع على محلات الورد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).