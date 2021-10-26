الموانئ تكشف عن موعد افتتاح نفق الحرير

2021/10/26 | 12:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بداية العام المقبل ستشهد إكمال (النفق المائي المغمور أو نفق الحرير).

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