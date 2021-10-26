طقس العراق.. درجات الحرارة تنخفض تدريجياً (خارطة)

2021/10/26 | 12:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى تأثر عدد من المناطق الشمالية بغيوم، وطقس صحو في باقي المناطق.

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وقالت هيئة الأنواء الجوية التابعة، لوزارة النقل في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الأول 2021): إن "طقس المناطق الوسطى سيكون صحواً وبدرحات حرارة مقاربة ليوم أمس، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة".

وأضاف، أن "الطقس في المناطق الشمالية سيكون غائماً إلى غائم جزئي بدرجات حرارة مقاربة ليوم أمس، مع رياح متغيرة الاتجاه".

وتابعت، "وسيكون الطقس في المناطق الجنوبية، سيكون صحواً مع بعض قطع الغيوم، وستنخفض درجات الحرارة قليلا مقارنة بيوم أمس".

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