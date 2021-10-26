بالصور.. مصرع وأصابة 5 اشخاص في نينوى

2021/10/26 | 12:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مديرية مرور قضاء بردرش، الثلاثاء، بمصرع واصابة 5 اشخاص اثر حادث مروري على الطريق الرئيسي بين ناحية (كلك) والموصل.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (26 تشرين الاول 2021)، ان "حادثا مروريا على الطريق الرئيسي بين ناحية (كلك) والموصل اودى بحياة ثلاثة اشخاص واصابة 2 اخرين بجروح بالغة في قضاء بردش".

واضاف البيان، انه "تم نقل الجرحى الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم"، لافتا الى ان "الحادث وقع جراء كثرة التكسرات في الطريق بالإضافة الى السرعة المفرطة".

واوضح البيان، ان "المديرة دعت الجميع الى الالتزام بأسبقيات المرور وعدم الاجتياز الخاطئ لنتجنب وقوع الحوادث المرورية".

N.A

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