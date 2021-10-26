الخطوط الجوية تسيير غدا 39 رحلة جوية داخلية وخارجية

2021/10/26 | 12:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية تسيير 39 رحلة داخلية وخارجية غدا الاربعاء .وبحسب جدول الخطوط الجوية : سيكون عدد الرحلات الداخلية 17 رحلة، فيما سيكون عدد الرحلات الخارجية 22 رحلة./انتهى3

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