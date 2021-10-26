العشرات من المتقدمين للتعيين بوزارة الداخلية يتظاهرون في كركوك

2021/10/26 | 12:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/تظاهر العشرات من الشباب المتقدمين للتعيين بصفة شرطة امام مبنى محافظة كركوك للمطالبة بتعيينهم بعد اتمام جميع الموافقات والفحص الطبي .وقال مراسل نينا ،ان المتظاهرين الذين تجمعوا امام مبنى المحافظة طالبوا وزيري المالية والداخلية بالتدخل العاجل وانصافهم بتامين الاعتماد المالي واصدار الاوامر لتعيينهم وسد النقص في اعداد شرطة محافظة كركوك ./انتهى

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