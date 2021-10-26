في الذكرى الثانية لانتفاضة تشرين ما زال شعار نريد وطن هو المطلب الاهم

2021/10/26 | 12:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ذكراها الثانية الشباب يؤكدون ان الحراك الشعبي استطاع ان يخلق بصيص أمل ويرفع نسبة الوعي بين الاوساط الشعبية يستذكر الشباب في ساحة التحرير الذكرى الثاينة لتظاهراتهم التي استطاعت ان تخلق بصيص أمل لتحقيق تغييرات ايجابية تصب في مصلحة المواطن, … Readmore

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