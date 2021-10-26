أغاديرُ المغربِ العربي - هاتف بشبوش

2021/10/26 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش ٔ-;-نْ تطأ-;- قدمايأ-;-رضَ أ-;-صولِ الفينيقِ والقرطاج شعورٌ أ-;-مازيغيٌفوق الطاقةِ والمزاجلكنّ السؤ-;-الَ اللجوجَ يبقى !!هل هناك معنىً ، لغروريَ هذا المقدونيّ ..الضئيلُ ..الضئيلْلو إ-;-هتزّتْ أ-;-غاديرُ؟؟مثلما فعلتْها ذاتَ يوموتركتْ ، بؤ-;-ساءً بلا مأ-;-وىولا حتى فرصةً..أ-;-نْ تقلْ لمن أ-;-حببتهم ، باي بايلذ ......





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