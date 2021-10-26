2021/10/26 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#هاتف_بشبوش ٔ-;-نْ تطأ-;- قدمايأ-;-رضَ أ-;-صولِ الفينيقِ والقرطاج شعورٌ أ-;-مازيغيٌفوق الطاقةِ والمزاجلكنّ السؤ-;-الَ اللجوجَ يبقى !!هل هناك معنىً ، لغروريَ هذا المقدونيّ ..الضئيلُ ..الضئيلْلو إ-;-هتزّتْ أ-;-غاديرُ؟؟مثلما فعلتْها ذاتَ يوموتركتْ ، بؤ-;-ساءً بلا مأ-;-وىولا حتى فرصةً..أ-;-نْ تقلْ لمن أ-;-حببتهم ، باي بايلذ ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغاديرُ المغربِ العربي - هاتف بشبوش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#هاتف_بشبوش ٔ-;-نْ تطأ-;- قدمايأ-;-رضَ أ-;-صولِ الفينيقِ والقرطاج شعورٌ أ-;-مازيغيٌفوق الطاقةِ والمزاجلكنّ السؤ-;-الَ اللجوجَ يبقى !!هل هناك معنىً ، لغروريَ هذا المقدونيّ ..الضئيلُ ..الضئيلْلو إ-;-هتزّتْ أ-;-غاديرُ؟؟مثلما فعلتْها ذاتَ يوموتركتْ ، بؤ-;-ساءً بلا مأ-;-وىولا حتى فرصةً..أ-;-نْ تقلْ لمن أ-;-حببتهم ، باي بايلذ ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغاديرُ المغربِ العربي - هاتف بشبوش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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