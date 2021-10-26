النوارس وحدها لا تركب القوارب - سعود سالم

2021/10/26 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ↱-;-◻-;- يهرب مني حزنى ◻-;- وأبقى وحيدا مرميا على حاشية الطريق ◻-;-استمع لصوت النهر والملعقة فى كوب الشاى◻-;-أسترجع حلم البارحة ◻-;- تمتزج الصور مع دخان السيجارة ◻-;- أهرب بدوري من فتحة ضيقة في الجدار الى ألق البحر ◻-;- وألتحق بظلي ◻-;- اربط نفسى بخيط شمسى دقيق ◻-;-وانزلق ◻-;- ارخى نفسى في الفضاء البارد ◻-;- كتلة من اللحم ◻-;- ودماغى فجوة ملأى بالتراب والأصوا ......





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