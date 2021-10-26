قصة هروبي من العالم الافتراضي - نادية خلوف

2021/10/26 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أعترف أنّني هربت من الفيس بوك ، وربما من أغلب وسائل التواصل ، فأنا لا أحترم ذلك الرأي الآخر الذي يختبئ ليظهر فجأة كأنه بوليس يحاسبك ، وعندنما يقولون ن رأياً أخر أرى أنّه شتيمة بحق الكاتب .



الفيس بوك وسيلة نشر فردية ، وكل شخص فيها يعبّر عن نفسه، وهذا جيد لأنّه يعطي مساحة رأي أو مساحة إبداع ، أو غيرها .



استطاع السورييون تغيير مسار الفيس بوك من مسار افتراضي إلى مسار حقيقي حيث تشعر أحياناً أنّك تت ......





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