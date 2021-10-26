2021/10/26 | 12:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ذكرت صحيفة “Le Parisien”، أن المدافع الإسباني سيرخيو راموس، سيشارك في التدريبات الجماعية لباريس سان جيرمان المقررة اليوم الثلاثاء، تمهيدا لخوضه المباريات المقبلة للفريق.وبحسب المصدر، فإن المدافع المخضرم البالغ عمره 35 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد ظهور راموس الأول بقميص سان جيرمان المركز الخبري الوطني.

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