رقم قياسي جديد يحقّقه بيع حذاء رياضي لمايكل جوردان..وهذا سعره

2021/10/26 | 13:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيع حذاء رياضي كان ينتعله مايكل جوردان من طراز "نايكي آير شيبس"، بقيمة 1.47 مليون دولار في مزاد علني، محقّقًا رقمًا قياسيًا جديدًا.

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