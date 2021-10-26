الدكتور نبيل جاسم يباشر مهامه رئيساً لشبكة الإعلام العراقي بعد صدور أمر ولائي من القضاء

2021/10/26 | 13:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

باشر الدكتور نبيل جاسم، اليوم الثلاثاء، مهامه رئيساً لشبكة الإعلام العراقي بعد صدور أمر ولائي من القضاء.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بإعادة الدكتور نبيل جاسم، رئيساً لشبكة الإعلام العراقي.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن المحكمة تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن طالب الأمر الولائي هو الدكتور نبيل جاسم، والمطلوب الأمر الولائي ضدهما هما: "رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، إضافة لوظيفته، ورئيس شبكة الإعلام العراقي، إضافة لوظيفته".

وأظهرت الوثيقة أن "للطلب المقدم في 25 / 10 / 2021، من طالب الأمر الولائي في الدعوى المرقمة (5418 / ق / 2021)، لإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القرار المرقم 553 في 24 / 10 / 2021، والمتضمن إنهاء تكليف طالب الأمر الولائي من رئاسة شبكة الإعلام العراقي".

وأضافت المحكمة: "لدى التدقيق والمداولة ولتوفر شروط إصدار الأمر الولائي، ومنها عدم تدارك الأضرار المستقبلية في تنفيذ الأمر محل الاعتراض، قررت المحكمة بالاتفاق وقف تنفيذ القرار المرقم (553) في 24 / 10 / 2021، لحين حسم الدعوى المعروضة أمام هذه المحكمة استناداً إلى أحكام المواد (151، 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969".

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