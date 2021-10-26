2021/10/26 | 13:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم

الثلاثاء، أمراً ولائياً بإعادة

الدكتور نبيل جاسم، رئيساً لشبكة

الإعلام العراقي.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن المحكمة

تلقتها وكالة نون الخبرية، أن طالب

الأمر الولائي هو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة القضاء الإداري تصدر أمراً ولائياً بإعادة الدكتور نبيل جاسم رئيساً لشبكة الإعلام العراقي (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة القضاء الإداري تصدر أمراً ولائياً بإعادة الدكتور نبيل جاسم رئيساً لشبكة الإعلام العراقي (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).