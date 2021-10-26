الرئيس اللبناني: لا عودة إلى الحرب الأهلية

2021/10/26 | 13:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، وإنه لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان.وبالنسبة للتحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، أكد خلال لقائه […]

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