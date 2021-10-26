2021/10/26 | 13:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، فتح باب التسجيل لايفاد حملات الزوار للعتبات المقدسة بالعراق، بعد ما تم الغاء تأشيرات الدخول للسفر الجوي بين الجانبين.وأوضح رئيس المنظمة علي رضا رشيديان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد قرار رفع التأشيرة..إيران تستأنف إيفاد حملات الزوار للعراق المركز الخبري الوطني.

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