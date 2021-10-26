انطلاق بطولة أندية العراق لألعاب القوى غداً الاربعاء

2021/10/26 | 13:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يقام يوم غد الأربعاء المؤتمر الفني الخاص ببطولة أندية العراق لألعاب القوى والتي ستقام للفترة من 27 ولغاية 30 من الشهر الجاري في ملعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.

وقال الأمين العام للاتحاد علي صادق في بيان أن “مساء يوم غد الأربعاء سيشهد إقامة المؤتمر الفني الخاص ببطولة الأندية والمؤسسات لألعاب القوى حيث سيقام المؤتمر في وزارة الشباب والرياضة على أن تقام البطولة وعلى مدى ثلاثة أيام في ملعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجادرية”.

وبين أن “الاتحاد أكمل جميع الأمور اللوجستية للبطولة لتكون نسخة استثنائية من حيث المعدات وتهيئة الملعب وإكمال الشاشات الخاصة بالسباقات حيث نسعى لتقديم بطولة مثالية، لافتا أن الاتحاد اعد برنامج لكشف التلاعب بالأعمار وسيحمل الأندية والمدربين واللاعبين ممن يثبت تلاعبهم بالإعمار وكذلك فيما يخص المنشطات ومن يثبت تناول مادة محظورة يتحمل تكاليف الفحوصات وكذلك التبعات القانونية المترتبة على ذلك”.

وأوضح أن “الاتحاد يأمل مشاركة طيبة حيث تنتظر المنتخبات عدد من الاستحقاقات الدولية والبطولة ستكون محك حقيقي لجميع اللاعبين مثلما هي تنافس بين الأندية والأرقام ستكون الحد الفاصل لدعوة لاعبي المنتخبات”.

يشار إلى أن البطولة ستقام أيام الخميس والجمعة والسبت وتمثل الدور الأخير للموسم الحالي.

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