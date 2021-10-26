2021/10/26 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ برشلونة السيناريو الأخير للتعامل مع تأخر الفرنسي عثمان ديمبلي، في التوقيع على عقد جديد مع البارسا.

وينتهي عقد ديمبلي في صيف 2022، ولم يرد اللاعب الفرنسي حتى الآن على عرض النادي بشأن التجديد.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة يعتقد أن ديمبلي يريد الاستمرار، لكن وكيله يقنعه بضرورة الرحيل إلى نادٍ آخر للحصول على مزايا رياضية واقتصادية أكبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة منح ديمبلي مهلة أخيرة لمدة شهر من الآن، للرد على عرض التجديد.

وفي حال قرر اللاعب الإسباني عدم التجديد مع برشلونة خلال المهلة، فإن الأخير سيعرضه للبيع في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت “موندو ديبورتيفو”، أنه لا تزال هناك مناقشات في برشلونة حول رد فعل النادي إذا رفض ديمبلي التجديد الآن، هل يرسله المسؤولون إلى المدرجات فورًا، أم يستمر في اللعب حتى يناير/ كانون الثاني.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يجهز لعقد جلسات مع اللاعب الفرنسي، من أجل إقناع أن الاستمرار في برشلونة يعد الحل الأفضل له، حتى وإن حصل على راتب أقل من عروض الأندية الأخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يظهر العين الحمراء لديمبلي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يظهر العين الحمراء لديمبلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).