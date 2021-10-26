2021/10/26 | 13:32 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخول قرار إلغاء تأشيرات الدخول بين إيران والعراق على مستوى السفر الجوي حصرا حيز التنفيذ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/26 | 13:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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