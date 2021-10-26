تحذيرات من انتشار ظاهرة الرعي داخل المدن في ذي قار

2021/10/26 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

حذرت دائرة بيئة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، من تداعيات استمرار ظاهرة الرعي داخل المدينة في قضائي الجبايش والفهود على الصحة العامة.ونوهت الدائرة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انها "تحذر من تداعيات استمرار ظاهرة الرعي داخل المدينة في قضائي الجبايش والفهود على الصحة العامة والتسبب في التلوث البيئي والاضرار بجمالية المدينة".

وتابعت ان "فرق الدائرة رصدت عدد من الحالات من انتشار الحيوانات في مربع هذه المدن والتي تسبب تلوث الطرق ومداخلها وانتشار الروائح الكريهة فضلا عن تشويه المنظر العام داعية الجهات المعنية الى اتخاذ الاجراءات الحازمة للحد من هذه الظاهرة".

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