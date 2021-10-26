2021/10/26 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابيين أثنين في طوزخورماتو.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "اللواء الثالث التابع الى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة التابع الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القى القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ / أرهاب في قضاء طوزخورماتو حي حطين".

واضاف انه "تم ذلك بعد متابعة ومراقبة المتهمين واستحصال الموافقات الأصولية والتنسيق مع مديرية استخبارات وامن محافظة كركوك"، مبينا انه "تم تسليمهما الى جهة الطلب اصولي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على إرهابيين أثنين في طوزخورماتو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على إرهابيين أثنين في طوزخورماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).