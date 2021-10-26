صحة النجف تعلن موقفها الوبائي اليومي لإصابات كورونا

2021/10/26 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجفأعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الثلاثاء، موقفها الوبائي اليومي لإصابات كورونا بعموم المحافظةوذكرت الدائرة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "الكوادر الصحية بالمحافظة سجلت 48 إصابة جديدة بفايروس كورونا، فيما سجلت 41 حالة شفاء جديدة".وأضافت انه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم".وتابعت ان عدد الفحوصات اليومي بلغ 844، وان معدل الإصابات بلغ 5.7%".واكملت: "

مجموع الاصابات التراكمي 89651

حالات الشفاء التراكمي 88128

الوفيات التراكمي 712

نسبة الشفاء التراكمي 98.3٪

نسبة الوفيات التراكمي 0.8%".

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