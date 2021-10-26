المجتمعية تعيد مصوغات ذهبية بقيمة ٤ ملايين لفتاة إبتزها شخص في النجف

2021/10/26 | 13:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت الشرطة المجتمعية، نن من إعادة مصوغات ذهبية بقيمة ٤ ملايين دينار لفتاة ابتزها شخص في محافظة النجف.وذكرت المجتمعية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان مفارزها أوقفت عملية ابتزاز الكتروني مارسها شخص في محافظة النجف بحق فتاة تعرف عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأشارت الى إعادة مبلغ (٤) …

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