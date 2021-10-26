2021/10/26 | 13:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل / نينا/ اعلن المدير التنفيذي في لجنة اعمار الموصل عن استحصال الموافقة باطلاق رواتب موظفي مديرية شباب ورياضة نينوى "وقال عبد القادر الدخيل في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" لجنة اعمار الموصل حصلت على موافقة اطلاق رواتب موظفي مديرية شباب ورياضة نينوى والتي سيبدا توزيعها اعتبارا من يوم غدا الاربعاء "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة اعمار الموصل تحصل على الموافقة باطلاق رواتب موظفي مديرية شباب ورياضة نينوى المجمدة للشهرين الماضيين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة اعمار الموصل تحصل على الموافقة باطلاق رواتب موظفي مديرية شباب ورياضة نينوى المجمدة للشهرين الماضيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).