2021/10/26 | 13:32 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب الأول لمحافظ ذي قار يشكِّل لجنةً تدقيقيةً بمشروع كورنيش الشطرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/26 | 13:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب الأول لمحافظ ذي قار يشكِّل لجنةً تدقيقيةً بمشروع كورنيش الشطرة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب الأول لمحافظ ذي قار يشكِّل لجنةً تدقيقيةً بمشروع كورنيش الشطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).