2021/10/26 | 13:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استهجن الرئيس السابق لنادي الديوانية حسين العنكوشي، ما تردد بشأن قرار لجنة الانضباط بإصدارة عقوبة بحقه، نافيا تبليغه بما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.يشار إلى أن تقارير إعلامية تناقلت خبرا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العنكوشي يصف قرار معاقبته بـ”المضحك” المركز الخبري الوطني.

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