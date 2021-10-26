خلية الإعلام تعلن اعتقال إرهابيين أثنين في طوزخورماتو

2021/10/26 | 13:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابيين أثنين في طوزخورماتو.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “اللواء الثالث التابع الى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون […]

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