2021/10/26 | 13:41 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 | 01:40 مساءً

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البرهان يصدر قراراً بحل النقابات والاتحادات المهنية

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة، بعد يوم من سيطرة الجيش على السلطة.



وأفاد التلفزيون السوداني، بأن البرهان أصدر قرارا بحل اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية، دون المزيد من التفاصيل".



وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اعلن امس حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء وتجميد عمل لجنة التمكين وتعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية

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