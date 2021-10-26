مفوضية الانتخابات: النتائج النهائية سترفع إلى المحكمة الاتحادية بعد حسم الطعون

2021/10/26 | 13:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن النتائج النهائية سترفع إلى المحكمة الاتحادية بعد حسم الطعون.وقالت مساعد الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة لوكالة الأنباء العراقية، إن “المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية تتم من قبل المحكمة الاتحادية، وليس من قبل المفوضية”، مبينة أن “المفوضية ترفع النتائج النهائية الى …

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