2021/10/26 | 13:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن النتائج النهائية سترفع إلى المحكمة الاتحادية بعد حسم الطعون، فيما أشارت الى أنها ستسلك الطرق القانونية ضد مطلقي الاتهامات بتزوير النتائج.وقالت مساعد الناطق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تحدد موعد رفع نتائج الانتخابات للمحكمة الاتحادية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تحدد موعد رفع نتائج الانتخابات للمحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تحدد موعد رفع نتائج الانتخابات للمحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).