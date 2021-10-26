وزير السياحة السعودي: سنستثمر أكثر من تريليون دولار في السياحة

2021/10/26 | 13:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن بلاده هي اليوم المستثمر الأكبر في قطاع السياحة حيث ستستثمر أكثر من تريليون دولار في الأعوام العشرة المقبلة.

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