2021/10/26 | 13:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة إرهابيين في بغداد والأنبار.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بناءً على معلومات استخبارية، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين بمذكرات قضائية وفق المادة (4) ارهاب خلال تواجدهم في مناطق غربي العاصمة".

واوضح البيان ان "قوة من الجهاز تمكنت في محافظة الانبار، من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية بعد ورود معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية".

وتابع انه "تم تدوين اقوالهم اصولياً، واعترفوا بانتمائهم لما يسمى بولايتي الجنوب والانبار، وعملهم فيهما بديوان الجند بصفة مقاتلين"، مشيرا الى "احالتهم للجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

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