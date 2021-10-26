2021/10/26 | 13:51 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم من رفع التأشيرة.. ايران تستأنف إيفاد حملات الزيارة للعتبات المقدسة في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/26 | 13:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد يوم من رفع التأشيرة.. ايران تستأنف إيفاد حملات الزيارة للعتبات المقدسة في العراق) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد يوم من رفع التأشيرة.. ايران تستأنف إيفاد حملات الزيارة للعتبات المقدسة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).