2021/10/26 | 13:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

الأمن الوطني يلقي القبض على خمسة

ارهابيين في بغداد والانبار

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بناءً على معلومات استخبارية تمكنت قوة

من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد

من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين

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